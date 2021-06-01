Шарохинский фестиваль в Голышманово отменили из-за COVID-19

Фото: "Шарохинский фестиваль народного творчества" во "ВКонтакте" (архив) Фото: "Шарохинский фестиваль народного творчества" во "ВКонтакте" (архив)

Шарохинский фестиваль, который планировалось провести 26 июня в Голышмановском городском округе, отменили в связи с решением властей ограничить массовые мероприятия из-за коронавируса. Решение принято в муниципальном оперативном штабе, сообщает издательский центр "Голышмановский вестник".

Выступление Государственного омского русского народного хора пока перенесли на день Тюменской области - 14 августа 2021 года, но могут сдвинуть на более позднюю дату. До конца июня отменяют и праздники в селах Голышмановского городского округа. В ближайшие выходные не состоится День пирога в Голышманово и праздник "Здравствуй, Троица святая!" в Бескозобово. Финал окружных летних спортивных игр пройдет без торжественной церемонии открытия.

С рядом ограничений организуют спортивные события. Меры приняты в связи с ростом количества вновь регистрируемых случаев заболевания, а также невысокими темпами вакцинации населения.

Евгений Бабенко