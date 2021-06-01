В Тюменской области чаще болеют COVID-19 жители от 30 до 64 лет

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Жители Тюменской области трудоспособного возраста стали чаще болеть новой коронавирусной инфекцией, сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

"При анализе структуры заболеваемости установлено, что чаще болеют люди трудоспособного возраста в возрастных группах 30-49 лет и 50-64 года", – отметила она.

При этом фиксируется увеличение количества заболевших людей, которые активно посещают общественные места - торговые центры, развлекательные площадки, спортивные мероприятия, предприятия общественного питания, а также пользуются общественном транспортом.

Евгений Бабенко