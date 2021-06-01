Более 23% жителей Тюменской области привились от коронавируса

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

23% подлежащего вакцинации против COVID-19 взрослого населения поставили прививку в Тюменской области по данным на 17 июня, сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

"Это почти 267 тысяч человек, в том числе полный курс вакцинации прошли более 194 тысяч человек", - рассказала она. Однако для достижения охвата прививками от новой коронавирусной инфекции не менее 60% от взрослого населения необходимо привить около 500 тыс. жителей области.

Таким образом, причиной роста заболеваемости коронавирусной инфекцией является сегодня низкий популяционный иммунитет населения, подчеркнула Галина Шарухо.

Евгений Бабенко