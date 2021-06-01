Тюменский спортсмен после операции вернется к тренировкам через полгода

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Врачи ОКБ № 2 восстановили коленный сустав 15-летнему спортсмену после травмы. Подросток сможет вернуться к тренировкам через полгода, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Консервативное лечение в поликлинике по месту жительства не помогло – заниматься было больно, а голень на тренировках выходила вперед.

Пациента осмотрел заведующий травматолого-ортопедическим отделением детского стационара областной клинической больницы № 2 Альберт Ишбулдин. После проведения магнитно-резонансной томографии врач диагностировал полный разрыв передней крестообразной связки, что требовало проведения артроскопической операции.

Спортсмену выполнили пластику колена малотравматичным способом. Сейчас юноша проходит амбулаторное лечение, а через полгода сможет вернуться к полноценным тренировкам.