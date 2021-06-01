В Ишиме стены зданий украсят стрит-артами

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Ишиме для проекта "Линии города" подбирают места, на которых появятся новые арты. Это поможет преобразить пространство города.

"Скоро с лидерами городской молодежи и представителями культурной сферы мы обсудим, в рамках какой концепции будут действовать художники. После того как появится несколько вариантов, посоветуемся с жителями районов, в которых будут рисовать стрит-арты", – рассказал руководитель ишимского мультицентра "Моя территория" Павел Ханжин.

Рисовать стрит-арты будут местные и приезжие художники. Совместная работа позволит ишимским артерам набраться опыта.

К работе художники приступят 15-20 июля, а пока у каждого горожанина есть возможность предложить стенку или объект, на котором появятся рисунки. Для этого нужно указать адрес места и прикрепить фотографию. Сделать это можно с помощью анкеты или отправив заявку на почту мультицентра, пишет "Вслух.ру"

Напомним, в Ишиме уже есть два стрит-арта, один из них нарисовали в честь открытия мультицентра "Моя территория".