В Ишиме завершают ремонт в детской библиотеке

| Фото: скриншот видео из Telegram-канала главы Ишима | Фото: скриншот видео из Telegram-канала главы Ишима

Ремонтные работы завершают в библиотеке для детей и юношества на ул. К. Маркса в Ишиме. В обновлённое помещение перевозится книжный фонд, библиотека готовится к запуску в эксплуатацию. Об этом в своих соцсетях рассказал глава Ишима Федор Шишкин.

"На сегодняшний день в городе есть две модельные библиотеки. Хотелось бы это направление продолжить. Сегодня создаются все условия для хорошей работы, обновляется книжный фонд", - отметил глава города.

От добавил, что необходимые условия создаются для того, чтобы увеличилась посещаемость учреждений, а жители могли получать качественные услуги и больше читать.