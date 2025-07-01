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В Ишиме завершают ремонт в детской библиотеке

Экономика, 14:26 15 июля 2025

скриншот видео из Telegram-канала главы Ишима | Фото: скриншот видео из Telegram-канала главы Ишима

Ремонтные работы завершают в библиотеке для детей и юношества на ул. К. Маркса в Ишиме. В обновлённое помещение перевозится книжный фонд, библиотека готовится к запуску в эксплуатацию. Об этом в своих соцсетях рассказал глава Ишима Федор Шишкин.

"На сегодняшний день в городе есть две модельные библиотеки. Хотелось бы это направление продолжить. Сегодня создаются все условия для хорошей работы, обновляется книжный фонд", - отметил глава города.

От добавил, что необходимые условия создаются для того, чтобы увеличилась посещаемость учреждений, а жители могли получать качественные услуги и больше читать.

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# библиотеки , Ишим , ремонт , Федор Шишкин

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