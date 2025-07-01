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В Заводоуковском округе после капремонта открыли два детсада

Экономика, 14:04 15 июля 2025

ресурс "Заводоуковские вести" | Фото: ресурс "Заводоуковские вести"

Два детских сада открыли после капитального ремонта в Заводоуковске и с. Падун. Здания стали комфортнее, изменилась и прилегающая территория дошкольных учреждений, сообщает администрация округа.

В детском саду "Алёнушка" Заводоуковска строители установили веранды, качели и турники, а падунском "Светлячке" в игровых комнатах и спальнях теперь теплые полы.

В населенных пунктах муниципального образования в течение года планируют отремонтировать восемь детских садов. Средства на капремонт выделены из окружного бюджета.

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# детский сад , Заводоуковский округ , капитальный ремонт

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