Тюменские студенты-урбанисты разработают мастер-план дачного поселка в Челябинске

ТюмГУ ТюмГУ

Мастер-план дачного поселка в Челябинской области разрабатывают студенты магистратуры "Концептуальная урбанистика" ТюмГУ. Населенный пункт находится поблизости от горнолыжного курорта "Солнечная долина", озера Тургояк и горного массива Таганай, сообщает пресс-служба вуза.

Магистранты заняты предпроектным исследованием. За несколько дней они познакомились с ключевыми стейкхолдерами района, путешествовали по улицам и поднимались на вершины гор, собирали интервью, составляли полевые дневники и отчеты.

Помимо подготовки к решению основной задачи, посвященной разработке туристического мастер-плана района, студенты совершенствовали навыки антропологической работы, приобретали урбанистическую насмотренность, наблюдая за тем, как устроены курортные центры, спортивные объекты и экотропы, как преуспевающий туристический бизнес влияет на ландшафт прилегающих территорий.

До конца лета они проведут еще несколько экспедиций. После этого представят первый вариант мастер-плана местному сообществу. Собранный материал ляжет в основу магистерских диссертаций и научных статей.