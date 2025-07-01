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Тюменские студенты-урбанисты разработают мастер-план дачного поселка в Челябинске

Общество, 14:15 15 июля 2025

ТюмГУ

Мастер-план дачного поселка в Челябинской области разрабатывают студенты магистратуры "Концептуальная урбанистика" ТюмГУ. Населенный пункт находится поблизости от горнолыжного курорта "Солнечная долина", озера Тургояк и горного массива Таганай, сообщает пресс-служба вуза.

Магистранты заняты предпроектным исследованием. За несколько дней они познакомились с ключевыми стейкхолдерами района, путешествовали по улицам и поднимались на вершины гор, собирали интервью, составляли полевые дневники и отчеты.

Помимо подготовки к решению основной задачи, посвященной разработке туристического мастер-плана района, студенты совершенствовали навыки антропологической работы, приобретали урбанистическую насмотренность, наблюдая за тем, как устроены курортные центры, спортивные объекты и экотропы, как преуспевающий туристический бизнес влияет на ландшафт прилегающих территорий.

До конца лета они проведут еще несколько экспедиций. После этого представят первый вариант мастер-плана местному сообществу. Собранный материал ляжет в основу магистерских диссертаций и научных статей.

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# ТюмГУ , урбанистика

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