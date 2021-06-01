Студентка ТИУ получила награду на всероссийском конкурсе урбанистов и архитекторов

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Престижную награду всероссийского конкурса "Идеи, преображающие города" получили студенты Института архитектуры и дизайна ТИУ. Пятикурсница Екатерина Сенникова заняла третье место, представив проект по благоустройству старинного района Тюмени, сообщает пресс-служба вуза.

Конкурс собрал дизайнеров, урбанистов, архитекторов и художников из 85 субъектов Российской Федерации. Для участия в отборочном туре ТИУ направил сразу несколько студенческих архитектурных проектов, авторы лучших из них приглашены для очной защиты в Москву.

Экспертное жюри отметило работу тюменцев, делегация архитекторов ТИУ была награждена благодарственными письмами оргкомитета. Работа Екатерины Сенниковой "Концепция организации территории на пересечении ул. Ямской и ул. Таврической в Тюмени" заняла третье место в номинации "Благоустройство общественных пространств".

"Очень важно, чтобы первое впечатление от нашего города, полученное гостями, было ярким и запоминающимся, — считает Екатерина Сенникова. — В моей концепции по реновации территории предусмотрено формирование комфортного общественного пространства одного из значимых городских узлов. Предлагается расположить там общественно-парковую зону, раскрытую на гостевую улицу Ямскую, соединяющую ее с экопарком "Затюменский".