  • 21 июня 202121.06.2021понедельник
  • USD72,2216
    EUR85,9943
  • В Тюмени 16..18 С 2 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Пожилая женщина пострадала при пожаре в Тюменском районе

Происшествия, 12:38 21 июня 2021

ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Женщина 1953 года рождения пострадала при пожаре на ул. Садовой в с. Каскара Тюменского района 20 июня. Она, по предварительным данным, получила ожоги рук и ног.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал заместитель начальника пресс-службы областного управления МЧС России Александр Зубарев.

В Каскаре огнеборцы тушили хозяйственные постройки и одноэтажный дом. Площадь возгорания составила около 200 кв. м.

"Пожарным удалось остановить распространение огня. На месте работали 19 сотрудников. Были задействованы семь единиц основной и специальной техники", — добавил Александр Зубарев.

Причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:53 21.06.2021Выживший после падения с высоты в Тюмени мужчина находится в реанимации
12:49 21.06.2021В Тюмени ветер снес крышу над балконом в доме на ул. 50 лет ВЛКСМ
12:38 21.06.2021Пожилая женщина пострадала при пожаре в Тюменском районе
12:16 21.06.2021Короткое замыкание могло привести к серьезному пожару в пригороде Тюмени