Пожилая женщина пострадала при пожаре в Тюменском районе

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Женщина 1953 года рождения пострадала при пожаре на ул. Садовой в с. Каскара Тюменского района 20 июня. Она, по предварительным данным, получила ожоги рук и ног.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал заместитель начальника пресс-службы областного управления МЧС России Александр Зубарев.

В Каскаре огнеборцы тушили хозяйственные постройки и одноэтажный дом. Площадь возгорания составила около 200 кв. м.

"Пожарным удалось остановить распространение огня. На месте работали 19 сотрудников. Были задействованы семь единиц основной и специальной техники", — добавил Александр Зубарев.

Причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки.

Инна Пахомова