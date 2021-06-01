Пожилая женщина пострадала при пожаре в Тюменском районе
Женщина 1953 года рождения пострадала при пожаре на ул. Садовой в с. Каскара Тюменского района 20 июня. Она, по предварительным данным, получила ожоги рук и ног.
Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал заместитель начальника пресс-службы областного управления МЧС России Александр Зубарев.
В Каскаре огнеборцы тушили хозяйственные постройки и одноэтажный дом. Площадь возгорания составила около 200 кв. м.
"Пожарным удалось остановить распространение огня. На месте работали 19 сотрудников. Были задействованы семь единиц основной и специальной техники", — добавил Александр Зубарев.
Причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки.
Инна Пахомова