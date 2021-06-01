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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени прохожая-медик помогла мужчине с эпилептическим припадком

Общество, 19:08 21 июня 2021

пресс-служба ГБУЗ ТО «Станция скорой медицинской помощи» | Фото: пресс-служба ГБУЗ ТО «Станция скорой медицинской помощи»

Мужчине, который закричал, потерял сознание, упал и ударился затылком об асфальт на остановке "Сеченова" 20 июня, помогла оказавшаяся рядом женщина-медик, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Она сообщила диспетчеру скорой помощи по телефону о том, что у мужчины начался приступ эпилепсии с сопутствующими симптомами, но на данный момент он уснул, есть пульс и дыхание.

Прибывшая на место происшествия бригада застала повторный приступ. Медработники провели пациенту противосудорожную терапию и доставили его в Областную клиническую больницу № 2 с подозрением на сотрясение мозга от удара при падении.

По информации пресс-службы департамента, за минувшие выходные врачи и фельдшеры скорой помогли 1 тыс. 88 жителям областной столицы и Тюменского района. 542 вызова поступили в экстренной форме, остальные – в неотложной. В стационары доставили 478 пациентов.

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# скорая помощь , эпилепсия

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