В Тюмени прохожая-медик помогла мужчине с эпилептическим припадком

| Фото: пресс-служба ГБУЗ ТО «Станция скорой медицинской помощи» | Фото: пресс-служба ГБУЗ ТО «Станция скорой медицинской помощи»

Мужчине, который закричал, потерял сознание, упал и ударился затылком об асфальт на остановке "Сеченова" 20 июня, помогла оказавшаяся рядом женщина-медик, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Она сообщила диспетчеру скорой помощи по телефону о том, что у мужчины начался приступ эпилепсии с сопутствующими симптомами, но на данный момент он уснул, есть пульс и дыхание.

Прибывшая на место происшествия бригада застала повторный приступ. Медработники провели пациенту противосудорожную терапию и доставили его в Областную клиническую больницу № 2 с подозрением на сотрясение мозга от удара при падении.

По информации пресс-службы департамента, за минувшие выходные врачи и фельдшеры скорой помогли 1 тыс. 88 жителям областной столицы и Тюменского района. 542 вызова поступили в экстренной форме, остальные – в неотложной. В стационары доставили 478 пациентов.