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Тоболяк платил в магазинах купленными в Интернете фальшивками

Происшествия, 17:41 22 июня 2021

скриншот видео управления МВД России по Тюменской области | Фото: скриншот видео управления МВД России по Тюменской области

Тоболяка, обвиняемого в сбыте фальшивых денег, будут судить в Тюменской области. Как сообщает региональная прокуратура, поддельные купюры достоинством 5 тыс. рублей 37-летний мужчина приобрел через Интернет.

С 31 марта по 5 мая 2020 года обвиняемый, рассчитывался этими купюрами за товары в магазинах на Тюмени, Тюменского района и Тобольска. Потерпевшими признаны два предпринимателя и торговая компания. Ущерб составил 20 тыс. рублей.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила материалы дела в Тобольский городской суд. Санкция ч. 1 ст. 186 УК предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.

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# суд , уголовное дело , фальшивые купюры

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