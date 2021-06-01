Тоболяк платил в магазинах купленными в Интернете фальшивками

| Фото: скриншот видео управления МВД России по Тюменской области | Фото: скриншот видео управления МВД России по Тюменской области

Тоболяка, обвиняемого в сбыте фальшивых денег, будут судить в Тюменской области. Как сообщает региональная прокуратура, поддельные купюры достоинством 5 тыс. рублей 37-летний мужчина приобрел через Интернет.

С 31 марта по 5 мая 2020 года обвиняемый, рассчитывался этими купюрами за товары в магазинах на Тюмени, Тюменского района и Тобольска. Потерпевшими признаны два предпринимателя и торговая компания. Ущерб составил 20 тыс. рублей.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила материалы дела в Тобольский городской суд. Санкция ч. 1 ст. 186 УК предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.