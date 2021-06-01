Услышать об ужасах Великой Отечественной войны из первых уст могут тюменцы на выставке "Вспомним"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мультимедийная экспозиция-рассказ "Вспомним" открылась в тюменском историческом парке "Россия — моя история" 22 июня. Уникальный авторский проект позволит взглянуть на события Великой Отечественной войны глазами ее участников, от маршала до жителя блокадного Ленинграда, от узника концлагеря до фронтовика.

Экспозиция включает в себя связанные единым сюжетом залы, каждый из которых рассказывает историю одного из участников войны. В основе проекта — дневниковые записи, письма, мемуары, архивные фото и видео, которые дополняет аудиогид в художественной эмоциональной начитке. Экспозиция построена по принципу художественного фильма с применением технологии video mapping, направления в аудиовизуальном искусстве, представляющего собой 3D-проекцию на физический объект с учетом его геометрии и местоположения в пространстве.

Знакомство с выставкой начинается в зале, рассказывающем о последнем мирном дне. Здесь посетители увидят, как жители Советского Союза готовятся к обычной трудовой неделе, а школьники отмечают свой выпускной, не догадываясь, что уже завтра их жизнь изменится навсегда. Проходя далее, зритель оказывается в коридорах Кремля. Снимая трубку телефона военных лет, он узнает, что высшему военному руководству СССР нужно срочно прибыть на экстренное совещание к Иосифу Сталину. Теперь зрителю предстоит оказаться в кабинете вождя и почувствовать, как принимались первые решения по переходу страны на военное положение. Далее посетители погружаются в атмосферу передовой, блокадного Ленинграда, концентрационного лагеря и в конце оказываются перед стенами Рейхстага, расписанными советскими солдатами.

Выставка была создана группой молодых авторов из Екатеринбурга к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В первый сезон выставку оценили 16,5 тыс. жителей региона. Уникальная экспозиция доступна более чем в 20 регионах России, и 22 июня к этому списку присоединилась и Тюменская область.

Директор регионального департамента культуры Елена Майер во время церемонии открытия выразила мнение, что этот музейный проект однозначно станет одной из самых животрепещущих выставок Тюмени.

"Календарно 22 июня - это самый долгий день в году, но для России это и самый трагический день. Он не был самым жестоким и кровавым за всю войну, но он разделил жизнь миллионов на "до" и "после". Эта выставка основана на живых воспоминаниях людей, архивных фото и документах. Уверена, что этот проект горячо отзовется в сердцах наших жителей", - подчеркнула она.

Председатель регионального отделения РВИО, депутат Тюменской городской думы Степан Киричук обратился со словами благодарности к присутствующим в зале представителям поискового движения региона и отметил, что их работа - это великий подвиг современного поколения.

Выставка будет действовать до конца сентября, вход для самостоятельного осмотра свободный, запись на экскурсии по телефону 68-11-11.

Дарья Казакова