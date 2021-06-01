Роман Рзаев стал выпускником первой федеральной программы "Цифровые медиакоммуникации в современном мире"

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Руководитель ЦУР Тюменской области Роман Рзаев стал выпускником первой федеральной программы "Цифровые медиакоммуникации в современном мире", сообщает пресс-служба центра.

Программу по современным медиа и коммуникациям подготовили МГУ им. М. В. Ломоносова и АНО "Диалог". Это первый обширный курс по цифровым медиакоммуникациям, собранный на основе опыта и с участием экспертов-практиков, который реализуется в рамках системы высшего образования России.

Студентами пилотного курса стал топ-менеджмент Центров управления регионами (ЦУР) – опытные управленцы, обладающие широким спектром разнообразных компетенций.

"В целом обучение получилось очень масштабным и современным. Впечатлила и образовательная программа, и техническое оснащение. Безусловно, весь полученный опыт будем учитывать при работе в регионе", - отметил Роман Рзаев.

В числе экспертов и преподавателей программы — декан факультета журналистики МГУ, заведующий кафедрой теории и экономики СМИ Елена Вартанова, заместитель генерального директора АНО "Диалог" Владимир Табак, заведующий кафедрой экономической и финансовой стратегии МШЭ МГУ Владимир Квинт, директор Высшей школы государственного администрирования МГУ Валерий Макаров и другие известные специалисты.

Генеральный директор АНО "Диалог" Алексей Гореславский так прокомментировал результаты проекта: "Сейчас уже можно с уверенностью констатировать, что программа удалась! Мы с нашими партнерами из профессорско-преподавательского состава МГУ приложили много усилий, чтобы сделать ее актуальной сегодняшнему уровню цифровизации. Как итог — пять профильных модулей, 31 экспертный спикер, 111 часов занятий. Обратная связь от наших студентов, если можно так назвать профессионалов, повышающих квалификацию, говорит о том, что потребность в этих знаниях сейчас была особенно высока. Надеемся, что такие программы, как эта, станут частью системного подхода к образованию в сфере интернет-технологий и медиакоммуникаций".

Все участники успешно справились с курсом и получили диплом государственного образца о повышении квалификации. В дальнейшем образовательную программу планируется сделать доступной для всех желающих. Так, уже в сентябре ряды слушателей курса пополнят победители конкурса "Лидеры интернет-коммуникаций".