На карте Тюмени появится улица имени заслуженного геолога СССР Ивана Нестерова

Иван Нестеров | Фото: shafranik.ru Иван Нестеров | Фото: shafranik.ru

В тюменской Затюменке может появиться улица имени почетного гражданина Тюмени, заслуженного геологоразведчика СССР и заслуженного геолога РСФСР Ивана Ивановича Нестерова.

Члены комиссии по присвоению, изменению, аннулированию наименований элементов планировочной структуры и улично-дорожной сети рассмотрели и единогласно поддержали это предложение управы Калининского административного округа.

Выдающийся ученый-геолог, исследователь, первооткрыватель нефтяных и газовых месторождений, Иван Нестеров являлся автором 13 изобретений и патентов, в свое время опубликовал 789 научных работ. Он был удостоен 27 орденов, медалей и почетных знаков, имел 11 почетных званий, 23 почетные грамоты и благодарности от министров, губернаторов, Государственной Думы РФ. Среди его наград – ордена "Знак Почта" и Октябрьской Революции, орден Почета, звания лауреат Ленинской премии и премии правительства РФ в области науки и техники.

Под руководством Ивана Ивановича Нестерова в Тюмени сложилась мощная школа геологов нефти и газа, известная во всем мире. С 71-го года он возглавлял Тюменский филиал Сибирского НИИ геологии, геофизики и минерального сырья. Участвовал в открытии большинства нефтяных и газовых месторождений Западной Сибири, он был одним из первооткрывателей Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения.

За то, чтобы новой улице в планировочном районе "Затюменский" было присвоено имя выдающегося ученого-геолога Ивана Нестерова, весной этого года проголосовало почти 92% тюменцев, участвовавших в опросе на портале "Я решаю!". Всего в голосовании приняли участие 182 человека.