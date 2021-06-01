Два пожара произошли в Тюмени за минувшие сутки

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Два пожара произошли в Тюмени 23 июня. В первом случае огнеборцы за считанные минуты потушили загоревшийся автомобиль "Газель", во втором спасли и эвакуировали несколько человек из дома, где возникло возгорание.

В районе дома № 6 на ул. Бакинских комиссаров горел автомобиль "Газель". "Огонь повредил салон и моторный отсек. Причиной пожара могло стать короткое замыкание", – рассказал заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев.

Пожарные справились с огнем за несколько минут.

В 23 часа 52 минуты в МЧС поступило сообщение о пожаре в доме № 13 на ул. Муравленко. В одной из квартир 16-этажки была повреждена огнем оконная рама.

"Пламя было ликвидировано подручными средствами. Из зоны опасных факторов пожара огнеборцы спасли одного человека. Еще пять человек эвакуировали. Было сильное задымление, поэтому огнеборцы создали три звена газодымозащитной службы. Причина – неосторожное обращение с огнем", – сообщил Александр Зубарев.

Инна Пахомова