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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Более двух миллионов тестов на COVID-19 провели в Тюменской области

Общество, 15:02 28 июня 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

2 млн 141 тыс. 369 тестов на COVID-19 провели в Тюменской области с начала пандемии, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

За последние семь дней показатель охвата тестированием на 100 тыс. населения составил 332,4.

Исследования проводятся на базе лабораторий государственных медицинских организаций, а также в частных лабораториях. Всего в регионе работает 21 лаборатория. Полный их список размещен на сайте. Исследования материала выполняются в срок 48 часов от момента поступления в лабораторию.

В Тюменской области продолжает работу горячая линия по вопросам, связанным с тестированием на новую коронавирусную инфекцию, срокам исполнения и выдаче результатов тестов. Задать свои вопросы можно по телефону 8-904-492-92-30 ежедневно с 8 до 20 часов.

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# коронавирус , Роспотребнадзор , тестирование

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