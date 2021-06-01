Соблюдение масочного режима проверили в тюменском ТЦ "Матрешка"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Почти 1,5 тысячи звонков от тюменцев за неделю приняли на горячей линии по коронавирусу

Запас дезинфицирующих средств, соблюдение графика обработки поверхностей и заполнение журналов проверили в торговом центре "Матрешка" 28 июня.

Межведомственные профилактические рейды по соблюдению обязательного масочного режима на предприятиях торговли, общественного питания и сферы услуг продолжают в Тюмени специалисты Роспотребнадзора, полиции и департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области

Комиссия обошла служебные помещения, осмотрела входную группу торгового центра и проверила наличие санитайзеров на входе.

Сотрудник полиции подходил к посетителям торгового центра без масок и делал им замечания. В большинстве случаев люди вспоминали, что забыли надеть ее на входе.

По словам главного специалиста отдела лицензирования департамента потребительского рынка Анны Николаевой, нарушений в "Матрешке" не выявлено - ограничительные и профилактические требования в торговом центре соблюдаются. На входе установлены антисептики, дезинфицирующие средства разводятся в соответствии с инструкцией.

"Отдельные посетители не соблюдают масочный режим, - отметила она. - Некоторые носят маски неправильно. С такими была проведена профилактическая работа. Никаких грубых нарушений в торговом центре не обнаружено".

Напомним, что в Тюменской области контроль за соблюдением жителями и организациями действующего режима повышенной готовности усилен с 16 июня. Режим повышенной готовности для профилактики COVID-19 продлен в регионе до 18 июля.

Сотрудники Роспотребнадзора отмечают, что проверки предприятий общественного питания и торговли проходят на регулярной основе, в том числе по обращениям граждан.

Николай Ступников