Шестеро человек с коронавирусом скончались в Тюменской области

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Шестеро человек с COVID-19 скончались в Тюменской области за сутки. Выявлено 134 случая, 129 человек выздоровели, сообщает федеральный оперативный штаб.

Всего за последние сутки в России выявлено 21 тыс. 650 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 14,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 611 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 12 тыс. 626 человек.

В Москве заболели 7 тыс. 246 человек, в Московской области - 2 тыс. 722, в Санкт-Петербурге - 1 тыс. 335.

В Свердловской области выявили 266 случаев, в Челябинской области - 160, в Ханты-Мансийском автономном округе - 118, в Ямало-Ненецком автономном округе - 63, в Курганской области - 49.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 5 млн 472 тыс. 941 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 133 тыс. 893 летальных исхода, выздоровели 4 млн 969 тыс. 340 человек.