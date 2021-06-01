Беременным разрешили вакцинироваться "Спутником V"

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Беременным разрешено вакцинироваться "Спутником V". Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Как сообщается на официальном сайте СТОПКОРОНАВИРУС.РФ, противопоказания для применения этой вакцины сняты.

"С учетом положительных результатов доклинических исследований безопасности вакцины и накопленных данных по эффективности и безопасности в клинических исследованиях и пострегистрационном периоде, экспертным сообществом принято решение о снятии противопоказаний для применения вакцины "Гам-КОВИД-Вак" у беременных", — заявил министр на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

Он отметил также, что решение и тем фактом, что для беременных существует высокий риск тяжелого течения заболевания коронавирусной инфекцией.

Напомним, что Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 в августе 2020 года. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".