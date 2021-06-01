В Боровском возобновил работу моногоспиталь на 90 мест

| Фото: администрация Тюменского района ВКонтакте | Фото: администрация Тюменского района ВКонтакте

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Моноинфекционный госпиталь на базе стационара в п. Боровском возобновил работу с 25 июня. Дополнительные меры по созданию условий для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией в областной больнице № 19 приняли из-за ухудшения эпидемиологической ситуации по распространению коронавирусной инфекции, сообщает администрация Тюменского района.

В моногоспитале подготовлены 90 терапевтических коек. В состав медицинской бригады входят врачи-специалисты, средний медицинский персонал и санитарки.

"Запас необходимых лекарственных препаратов и защитных средств подготовлен", - сообщила врач-терапевт, заведующая стационаром Марина Аверина.

И.о. главного врача областной больницы N 19 Сергей Черных пояснил, что решение связано с увеличением числа пациентов, в том числе болеющих в легкой степени, но при этом требующих госпитализации из-за невозможности обеспечить их изоляцию на дому. Медицинскую помощь будут оказывать пациентам, имеющим легкие и средней тяжести формы ковидной инфекции.

В моногоспиталь направят пациентов из соседних районов, которые имеют положительную динамику, не нуждаются в интенсивном лечении, но требуют долечивания и ежедневного врачебного наблюдения. Заболевших жителей города Тюмени, Тюменского района и соседних районов по показаниям будут госпитализировать в него напрямую. Пациенты из соседних территорий будут доставляться транспортом медучреждений.

Пациенты с тяжелым течением заболевания будут направляться в моноинфекционные госпитали первого уровня.