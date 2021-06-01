В Тюменской области заболеваемость COVID-19 среди молодежи за неделю выросла на 26%

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Рост заболеваемости отмечен в Тюменской области среди молодежи, за неделю с 14 по 20 июня данный показатель увеличился на 26%, сообщает оперативный штаб региона.

Это связано по мнению заместителя главного врача Областной инфекционной клинической больницы, начальника моногоспиталя Евгении Семенюк с тем, что люди пожилого возраста лучше соблюдают масочный режим, реже посещают места скопления народа, более ответственно относятся к вакцинации, чем молодежь.

Он отметил, что врачи региона наблюдают увеличение количества госпитализированных молодых пациентов.

"Информация о том, что молодые люди переносят заболевание в легкой форме – миф. Нельзя лечиться дома самостоятельно, пренебрегать вызовом врача или скорой помощи и заниматься самолечением. Это приведет к крайне тяжелым последствиям", - сказала Семенюк.