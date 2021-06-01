  • 24 июня 202124.06.2021четверг
  • USD72,6671
    EUR86,7137
  • В Тюмени 18..20 С 3 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области заболеваемость COVID-19 среди молодежи за неделю выросла на 26%

Общество, 15:09 24 июня 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Рост заболеваемости отмечен в Тюменской области среди молодежи, за неделю с 14 по 20 июня данный показатель увеличился на 26%, сообщает оперативный штаб региона.

Это связано по мнению заместителя главного врача Областной инфекционной клинической больницы, начальника моногоспиталя Евгении Семенюк с тем, что люди пожилого возраста лучше соблюдают масочный режим, реже посещают места скопления народа, более ответственно относятся к вакцинации, чем молодежь.

Он отметил, что врачи региона наблюдают увеличение количества госпитализированных молодых пациентов.

"Информация о том, что молодые люди переносят заболевание в легкой форме – миф. Нельзя лечиться дома самостоятельно, пренебрегать вызовом врача или скорой помощи и заниматься самолечением. Это приведет к крайне тяжелым последствиям", - сказала Семенюк.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# коронавирус

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:44 24.06.2021Тюменская область вошла в число лидеров по темпам вакцинации от COVID-19 в России
15:21 24.06.202115 призывников из Тюменской области отправились на службу в Президентский полк
15:09 24.06.2021В Тюменской области заболеваемость COVID-19 среди молодежи за неделю выросла на 26%
14:59 24.06.2021В Тюмени разрабатывают предложения по обеспечению техническими средствами реабилитации инвалидов по зрению