Четыре человека с COVID-19 скончались в Тюменской области

| Фото: здравоохранение Тюменской области | Фото: здравоохранение Тюменской области

Четыре человека с коронавирусной инфекцией скончались в Тюменской области за сутки. Выявлено 89 заболевших, выздоровели 82 человека, сообщает федеральный оперативный штаб.

Всего за последние сутки в России выявлено 17 тыс. 594 новых случая COVID-19 в 85 регионах. Из них 15,8 % не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 548 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 12 тыс. 660 человек.

В Москве выявили 6 тыс. 534 заболевших, в Московской области - 2 тыс. 323, в Санкт-Петербурге - 1 тыс. 92.

В Свердловской области заболели 183 человека, в Челябинской области - 109, в Ханты-Мансийском автономном округе - 85, в Ямало-Ненецком - 37, в Курганской области - 36.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 млн 368 тыс. 513 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 130 тыс. 895 летальных исходов, выздоровели 4 млн 902 тыс. 110 человек.