Роспотребнадзор: после зарубежных поездок дети должны сдавать ПЦР-тесты

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Все граждане вне зависимости от возраста должны сдать анализы на COVID-19 при возвращении из-за рубежа, в том числе дети, сообщает управление Роспотребнадзора.

ПЦР-тест необходимо сделать дважды: первый - не позднее трех дней после возвращения, второй - не позднее пяти дней, с интервалом не менее суток. Результаты следует отправить через портал госуслуг.

Результаты детей можно загрузить в своей анкете, даже если детей несколько. При заполнении выберите верное: ребенок прибыл без моего сопровождения /со мной прибыли мои несовершеннолетние дети. Заполните данные о ребенке и загрузите результат теста.

Заводить ребенку учетную запись не понадобится.