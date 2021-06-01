Роспотребнадзор: после зарубежных поездок дети должны сдавать ПЦР-тесты
Все граждане вне зависимости от возраста должны сдать анализы на COVID-19 при возвращении из-за рубежа, в том числе дети, сообщает управление Роспотребнадзора.
ПЦР-тест необходимо сделать дважды: первый - не позднее трех дней после возвращения, второй - не позднее пяти дней, с интервалом не менее суток. Результаты следует отправить через портал госуслуг.
Результаты детей можно загрузить в своей анкете, даже если детей несколько. При заполнении выберите верное: ребенок прибыл без моего сопровождения /со мной прибыли мои несовершеннолетние дети. Заполните данные о ребенке и загрузите результат теста.
Заводить ребенку учетную запись не понадобится.