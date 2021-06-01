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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Посетителям ТРЦ "Кристалл" в Тюмени напомнили о масочном режиме

Общество, 13:51 22 июня 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Соблюдение масочного режима проверили в тюменском торгово-развлекательном центре "Кристалл" 22 июня. Профилактические рейды регулярно проводят специалисты Роспотребнадзора, полиции и департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области.

Отметим, что в торговом центре работает мобильный пункт вакцинации от COVID-19. Процедура здесь проходит без предварительной записи. С собой нужно иметь паспорт, СНИЛС и медицинский полис. Предварительно пациенты на месте проходят осмотр.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Вчера здесь была очередь, - отметила генеральный директор ООО "Стройпроект", управляющей ТРЦ "Кристалл" Татьяна Обыденова. - В нашем коллективе из тридцати человек не вакцинированными остаются трое. Один находится в отпуске, еще двое проходят в настоящее время врачей, поскольку считают, что у них может быть медотвод".

В ходе проверки сотрудник полиции подходил к посетителям с просьбой надеть маску, большинство сразу после замечания ее надевали. Обошлось без составления протоколов, нарушители отделались предупреждением.

Тем не менее, по словам Татьяны Обыденовой, встречаются посетители, категорически отказывающиеся надевать маски. "Есть и такие, что реагируют неадекватно, кричат на весь торговый центр и пишут жалобы", - добавила она.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"В настоящее время вакцинация от короновируса не освобождает от соблюдения масочного режима, - напомнил главный специалист санитарного надзора регионального управления Роспотребнадзора Василий Абрамов. - Нарушители могут быть привлечены к ответственности по административному кодексу".

Добавим, что контроль за соблюдением жителями и организациями действующего режима повышенной готовности усилен в Тюменской области с 16 июня. Режим повышенной готовности для профилактики COVID-19 продлен до 18 июля.

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Николай Ступников

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# коронавирус , масочный режим , проверка , Роспотребнадзор

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