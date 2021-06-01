В Тюменской области умерли трое человек с COVID-19

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

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Трое человек с коронавирусной инфекцией скончались в Тюменской области за сутки. Выявили 86 случаев болезни, выздоровели 84 человека, сообщает федеральный оперативный штаб.

Всего за последние сутки в России зарегистрировали 16 тыс. 715 случаев коронавируса в 85 регионах, из них 14,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировали 546 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 11 тыс. 117 человек.

В Москве заболели 6 тыс. 555 человек, в Московской области - 1 тыс. 871, в Санкт-Петербурге - 1 тыс. 65.

В Свердловской области зафиксировали 175 случаев болезни, в Челябинской области - 103, в Ханты-Мансийском автономном округе - 87, на Ямале - 36, в Курганской области - 33.

Всего на сегодняшний день в России выявили 5 млн 350 тыс. 919 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировали 130 тыс. 347 летальных исходов, выздоровели 4 млн 889 тыс. 450 человек.