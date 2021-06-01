В Тюмени в торговом центре "Малахит" проверили соблюдение режима повышенной готовности

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Соблюдение режима повышенной готовности проверили в торговом центре "Малахит" 21 июня. Напомним, межведомственные профилактические рейды по соблюдению обязательного масочного режима на предприятиях торговли, общественного питания и сферы услуг продолжают специалисты Роспотребнадзора, полиции и департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области.

По словам специалиста управления Роспотебнадзора по Тюменской области Анастасии Мамонтовой, внимание, в первую очередь, уделяется санитарному состоянию помещений торгового центра, в том числе, какими дезинфицирующими средствами проводится их обработка.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Проверка в данном торговом центре показала, что дезинфицирующие средства применяются в соответствии с инструкцией, ведутся журналы обработки помещений в самом центре и в административном здании. Есть кожные антисептики для посетителей и персонала, запас перчаток и масок", - отметила она.

Напомним, что в Тюменской области контроль за соблюдением действующего режима повышенной готовности усилен с 16 июня. Режим повышенной готовности для профилактики COVID-19 продлен в регионе до 18 июля. В случае выявления нарушений юридические лица привлекаются к административной ответственности в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.

Николай Ступников