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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени в торговом центре "Малахит" проверили соблюдение режима повышенной готовности 

Общество, 14:37 21 июня 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Соблюдение режима повышенной готовности проверили в торговом центре "Малахит" 21 июня. Напомним, межведомственные профилактические рейды по соблюдению обязательного масочного режима на предприятиях торговли, общественного питания и сферы услуг продолжают специалисты Роспотребнадзора, полиции и департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области.

По словам специалиста управления Роспотебнадзора по Тюменской области Анастасии Мамонтовой, внимание, в первую очередь, уделяется санитарному состоянию помещений торгового центра, в том числе, какими дезинфицирующими средствами проводится их обработка.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Проверка в данном торговом центре показала, что дезинфицирующие средства применяются в соответствии с инструкцией, ведутся журналы обработки помещений в самом центре и в административном здании. Есть кожные антисептики для посетителей и персонала, запас перчаток и масок", - отметила она.

Напомним, что в Тюменской области контроль за соблюдением действующего режима повышенной готовности усилен с 16 июня. Режим повышенной готовности для профилактики COVID-19 продлен в регионе до 18 июля. В случае выявления нарушений юридические лица привлекаются к административной ответственности в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.

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Николай Ступников

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# коронавирус , масочный режим , проверка , Роспотребнадзор

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