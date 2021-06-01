83 случая COVID-19 выявлено в Тюменской области за минувшие сутки

| Фото: здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

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83 случая заболевания COVID-19 выявлено в Тюменской области за минувшие сутки. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

По данным федерального оперативного штаба, за последние сутки в России выявлено 17 тыс. 611 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 17,1% не имели клинических проявлений болезни.

В Москве заболели 8 тыс. 305 человек, в Московской области - 1 тыс. 638, в Санкт-Петербурге - 1 тыс. 19. В Свердловской области - 165 новых пациентов, в Челябинской области - 101, в Ханты-Мансийском автономном округе - 88, в Курганской области - 29, на Ямале - 36.

Зафиксировано 450 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 тыс. 629 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 млн 316 тыс. 826 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 129 тыс. 361 летальный исход, выздоровели 4 млн 869 тыс. 972 человека.