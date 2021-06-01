78 тюменцев заболели COVID-19 за минувшие сутки

Фото: департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте Фото: департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте

78 случаев заболевания COVID-19 выявлено в Тюменской области за минувшие сутки, сообщает региональный оперативный штаб.

В числе заболевших за сутки - 3 ребенка. Десять пациентов из общего количества заболевших находятся на ИВЛ. Выздоровели 73 человека.

Под медицинским наблюдением остаются 8 тыс. 170 человек, на перевахтовке находятся 312 человек.

За весь период пандемии в Тюменской области выявлено 37 тыс. 888 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 36 тыс. 300 пациентов.

По данным федерального оперативного штаба, за последние сутки в России выявлено 17 тыс. 906 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 17,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 466 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 10 тыс. 684 человека

В Москве за сутки выявлено 9 тыс. 120 случаев COVID-19, в Московской области - 1 тыс. 456 случаев, в Санкт-Петербурге - 996 случаев.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 млн 299 тыс. 215 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 128 тыс. 911 летальных исходов, выздоровели 4 млн 861 тыс. 343 человека.

Напомним, записаться на прививку от COVID-19 жители Тюменской области могут по телефону горячей линии 122, а также в пунктах вакцинации, режим работы которых указан на сайте takzdorovo-to.

Евгений Бабенко