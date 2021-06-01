Один человек с COVID-19 скончался в Тюменской области за сутки

| Фото: Тюменский ГМУ | Фото: Тюменский ГМУ

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Один пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Тюменской области. Заболели 72 человека, 60 выздоровели, сообщает федеральный оперативный штаб.

Всего за последние сутки в России выявлено 17 тыс. 262 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 14,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 453 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 10 тыс. 954 человека.

В Москве заболели 9 тыс. 56 человек, в Московской области - 1 тыс. 254, в Санкт-Петербурге - 970.

В Свердловской области выявили 153 случая болезни, в Челябинской области - 95, в Ханты-Мансийском автономном округе - 82, в Ямало-Ненецком автономном округе - 31, в Курганской области - 28.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 млн 281 тыс. 309 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 128 тыс. 445 летальных исходов, выздоровели 4 млн 850 тыс. 659 человек.