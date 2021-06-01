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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Работодателям Тюменской области рекомендовали перевести на удаленку 30% невакцинированных сотрудников

Губернатор, 14:18 18 июня 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Обеспечить перевод не менее 30% трудовых коллективов на дистанционный режим работы рекомендовали работодателям Тюменской области для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции.

При определении количества работников, подлежащих переводу, не следует учитывать тех, кто прошел вакцинацию против COVID-19.

Напомним, что режим повышенной готовности для профилактики COVID-19 продлили в Тюменской области до 18 июля.

При допуске на работу сотрудников по прибытии из отпусков из других регионов России рекомендуется соблюдать одно из условий, в частности, наличие результата теста на ПЦР-исследование, в том числе экспресс-методом, подтверждающего отсутствие COVID-19. При этом дата забора материала не должна превышать трех дней со дня прибытия в Тюменскую область. Также зачтется наличие антител класса G (IgG) к COVID-19. Срок действия такого результата исследования составляет 30 дней со дня сдачи биоматериала. Еще одним условием может стать прохождение вакцинации против новой коронавирусной инфекции.

Рекомендуется обеспечить стимулирование трудовых коллективов к вакцинации против COVID-19, а также предоставлять работникам, проходящим вакцинацию, дополнительный день отдыха с сохранением заработной платы в день прохождения вакцинации и в день, следующий за днем вакцинации, или дополнительный день отпуска.

Евгений Бабенко

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# Александр Моор , вакцинация , коронавирус , режим повышенной готовности

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