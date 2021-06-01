В Тюмени в торговом центре "Колумб" проверили соблюдение масочного режима

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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В Тюменской области продолжает действовать обязательный масочный режим в общественном транспорте и местах массового пребывания людей. Профилактические рейды продолжают специалисты Роспотребнадзора, полиции и администрации города. В торговом центре "Колумб" соблюдение масочного режима проверяли 18 июня.

Сотрудник полиции подходил к посетителям торгового центра без масок и делал им замечания. В большинстве случаев люди вспоминали, что взяли маску с собой, но забыли надеть ее на входе. Тех, у кого маски не было, просили покинуть ТЦ.

"Мы замечаем, что молодежь сегодня относится к соблюдению масочного режима более ответственно, чем люди старшего поколения, - рассказала старший администратор торгового центра Людмила Екимова. - Десять-пятнадцать процентов посетителей реагируют на напоминание надеть маску негативно".

Напомним, что в Тюменской области контроль за соблюдением жителями и организациями действующего режима повышенной готовности усилен с 16 июня. Режим повышенной готовности для профилактики COVID-19 продлен в регионе до 18 июля.

Сотрудники Роспотребнадзора отмечают, что проверки предприятий общественного питания и торговли проходят на регулярной основе, в том числе по обращениям граждан.

Николай Ступников