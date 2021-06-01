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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Личный прием граждан в областных департаментах приостановлен до 18 июля

Общество, 15:13 18 июня 2021

Личный прием граждан и представителей организаций в исполнительных органах государственной власти Тюменской области приостановлен до 18 июля 2021 года включительно из-за продления режима повышенной готовности в регионе, сообщает областной оперштаб.

Текст распоряжения от 16.10.2020 № 808-рп размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

В регионе продолжает действовать обязательный масочный режим в общественном транспорте и местах массового пребывания людей.

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# личный прием

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