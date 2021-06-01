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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

78 жителей Тюменской области выздоровели после COVID-19

Общество, 13:40 20 июня 2021

департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте

78 человек выздоровели после коронавирусной инфекции в Тюменской области за сутки. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

В регионе зафиксировано 83 новых случая заражения, из них четверо - дети. Всего с начала пандемии в Тюменской области зафиксирован 37 тыс. 971 случай заболевания, выздоровели 36 тыс. 378 человек.

13 пациентов из общего числа заболевших на находятся на ИВЛ, 8 тыс. 465 человек остаются под медицинским наблюдением, 312 находятся на перевахтовке.

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# коронавирус

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