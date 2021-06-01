Тюменская область вошла красную зону по COVID-19

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ситуация с распространением коронавируса резко ухудшилась во всех регионах России, 13 регионов находятся в "темно-красной" зоне, Тюменская область - в "красной" зоне и лишь Ингушетия и Якутия остаются в "зеленой" зоне, сообщает РИА Новости со ссылкой на центр экономических исследований.

В "красной" зоне с индексом распространения от 1,1 до 1,2 находятся 22 региона: кроме Тюменской, Вологодская, Архангельская, Новгородская, Нижегородская, Псковская, Воронежская, Омская, Свердловская, Магаданская, Мурманская, Кемеровская, Тульская, Брянская и Тверская области, Алтайский, Забайкальский, Красноярский, Приморский края, Крым, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа.

Карта по зонам создана на основе официальной статистики. Регионы разбиты на четыре группы в зависимости от динамики распространения: "зеленые", где показатель распространения меньше 0,9 (позитивный), "светло-желтые" – 0,9-1,0 (стабильный), "оранжевые" – 1,0-1,1 (удовлетворительный), "красные" – 1,1-1,2 (отрицательный - неудовлетворительный). Если индекс распространения R меньше единицы, распространение угасает, если больше – усиливается.

В "желтой" зоне с индексом распространения от 1 до 1,1 находятся остальные 48 регионов страны.

Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что вакцинация — это единственный способ остановить пандемию коронавирусной инфекции и эффективная альтернатива ограничительным мероприятиям. Несмотря на то, что массовая вакцинация в России началась еще 18 января 2021 года, темпы ее остаются низкими. На сегодняшний день привито около 10% населения, а нужно не менее 60%.

Если темпы иммунизации от коронавируса останутся такими же, как сегодня, для создания коллективного иммунитета потребуется больше года.