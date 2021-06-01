Пандемия усилила интерес тюменцев к спорту и здоровому образу жизни

| Фото: филиал ПАО «МТС» в Свердловской области | Фото: филиал ПАО «МТС» в Свердловской области

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Пандемия усилила интерес тюменцев к спорту и здоровому образу жизни. Как такому выводу пришли аналитики МТС Банка, изучив, как популяризация ЗОЖ и ограничительные меры 2020 года повлияли на расходы жителей Тюменской области на спортивные товары и услуги.

Так, анализ собственных данных показал, что в мае 2021 года, по сравнению с допандемийным 2019 годом, спрос на услуги спортивных клубов увеличился в 3,1 раза, а в количество платежей в магазинах спорттоваров - в 2,4 раза.

Росту интереса к уличным видам спорта способствовало снятие пандемийных ограничений, введенных весной 2020 года, когда были закрыты фитнес-клубы и тренажерные залы.

Сейчас тюменцы активно пошли в спортзалы, несмотря на то, что лето – традиционная пора затишья в фитнес-клубах. Как итог, в мае 2021 года всплеск спортивных увлечений привел к значительному росту количества покупок в фитнес-клубах и магазинах спорттоваров, а также продаж билетов на спортивные мероприятия.

Самый большой прирост в мае 2021 года по сравнению с допандемийным маем 2019 года показали фитнес-клубы – здесь количество транзакций увеличилось в 3,1 раза. На втором месте – магазины спорттоваров, где прирост составил 2,4 раза, после идут билеты на спортивные мероприятия (+37 %).

Средние чеки за билеты на спортивные мероприятия выросли на 38 %. Услуги фитнес-клубов и спорттовары подешевели на 17 % и 6 % соответственно.

Самыми спортивными тюменцами стали мужчины среднего возраста, на них приходится 65 % от общего числа транзакций, они также предпочитают и спортивные мероприятия. А вот услугами фитнес-клубов женщины пользуются даже чаще сильного пола – 55 % и 45 % платежей соответственно.

Примерно половину транзакций во всех спортивных категориях совершают тюменцы в возрасте от 35 до 50 лет. Меньше всего расходов на спорт у покупателей до 25 лет и после 65 лет. Однако, количество транзакций, совершаемых молодежью в фитнес-клубах и при покупке билетов на спортивные мероприятия, практически удвоилось по сравнению с 2019 годом.

При исследовании учитывались платежные операции в мае 2019 и 2021 годов в специализированных торговых точках, работающих под соответствующими MCC-кодами. Данные за май 2020 года в связи с закрытием фитнес-клубов, запретом на проведение массовых мероприятий и ограничением деятельности торговых розничных точек в расчет не брались.