Масочный режим и обработку поверхностей проверили в тюменской "Панаме"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Наличие дезинфицирующих средств, их запас, соблюдение графиков обработки контактных поверхностей и ведение журналов проверили сотрудники управления Роспотребназора по Тюменской области в торговом центре "Панама" в ходе рейда с коллегами из полиции и департамента потребительского рынка и туризма региона.

Управляющая ТЦ Татьяна Сазанова заверила участников надзорной акции, что их коллектив всегда готов к проверкам.

"Выполняем все предписания с самого открытия после пандемии: обеспечили входные группы санитайзерами, сделали разметку по соблюдению дистанции, обрабатываем поверхности дезсредствами", - рассказала она.

Проверяющие посетили служебные помещения, осмотрели входную группу, проверили наличие термометров на входе.

По словам ведущего специалиста Роспотребназора Екатерины Тихоновой, в "Панаме" соблюдаются все ограничительные и профилактические требования. На входе установлены антисептики, обработка поверхностей проводится вовремя, через каждые два часа, дезинфицирующие средства разводятся в соответствии с инструкцией.

"Запас масок и дезсредств достаточный, термометрия сотрудников на входе организована", - подчеркнула эксперт.

Добавим, что все посетители в торговом центре были в масках, поэтому сотруднику полиции не пришлось прибегать к исполнению служебных обязанностей. Управляющая Татьяна Сазанова отметила, что так бывает не всегда.

"Случаются конфликты, до сих пор некоторые люди не воспринимают пандемию как проблему и категорически отказываются носить маску в торговом центре. Стараемся решать вопросы переговорами и убеждением, весь персонал настроен на мирное урегулирование таких ситуаций, но иногда приходится вызывать полицию", - констатировала она.

Напомним, что в Тюменской области контроль за соблюдением жителями и организациями действующего режима повышенной готовности усилен с 16 июня. Режим повышенной готовности для профилактики COVID-19 продлен в регионе до 18 июля.

Инна Кондрашкина