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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени перенесли празднование 150-летия ипподрома

Общество, 14:26 24 июня 2021

со страницы тюменского ипподрома в Instagram | Фото: со страницы тюменского ипподрома в Instagram

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Празднование 150-летия тюменского ипподрома и первый этап Большого Уральского круга, которые должны были состояться в областной столицы 27 июня, перенесены. Это связано с эпидемиологической ситуацией.

О переносе мероприятия организаторы рассказали в Instagram. О сроке проведения обещают сообщить дополнительно.

"Все, кто приобрел билеты на трибуны и сохранят их до следующей даты мероприятия, получат дополнительный билет и специальный презент от партнера проекта "Скачки фаворитов", – говорится на странице в Instagram.

Отметим, "Скачки фаворитов", которые должны были состояться на ипподроме 27 июня, тоже перенесены до улучшения эпидемиологической обстановки. Тем не менее организаторы верят в то, что ситуация нормализуется и горожане увидят событие в честь 150-летия ипподрома. Ежедневно на странице "Скачек фаворитов" в Instagram проводят розыгрыши билетов на событие. Определение победителей происходит с помощью генетратора случайных чисел.

Инна Пахомова

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# ипподром , скачки

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