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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Роспотребнадзор напомнил о двойном тестировании россиян после поездки за рубеж

Общество, 15:13 25 июня 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Прибывшие из-за рубежа россияне должны дважды пройти лабораторное тестирование на COVID-19 методом ПЦР в срок до пяти дней с момента въезда, сообщает территориальное управление Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что это касается всех граждан страны вне зависимости от возраста при прибытии любым видом транспорта. Первый тест необходимо сделать не позднее трех дней после возвращения, второй - не позднее пяти дней, с интервалом не менее суток. Результаты следует разместить через портал госуслуг.

Прибывающим жителям региона следует обратить внимание на то, что прохождение гражданами РФ обследования на территории иностранного государства не освобождает от обязанности пройти обязательное обследование на территории России.

Требование о двойном тестировании для прибывающих распространяется и на привитых от COVID-19 россиян.

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# ПЦР , Роспотребнадзор

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