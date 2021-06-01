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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области отмечен рост числа случаев COVID-19 среди детей

Общество, 18:22 25 июня 2021

ИА "Тюменская линия"

Рост заболеваемости COVID-19 среди детей зафиксировали в Тюменской области, сообщила директор регионального департамента здравоохранения Наталья Логинова.

"При первых признаках ОРВИ, общей слабости, появлении одышки, повышении температуры и прочих симптомах необходимо вызвать на дом медработника. К вам приедут, осмотрят, при необходимости сделают ПЦР-тест, определятся с тактикой лечения и обязательно выдадут лекарственные препараты или направят в стационар", – уточнила она.

Фото оперативного штаба Тюменской области

Медслужбы стараются отработать вызов в 24 часа. Диспетчер определяет срочность вызова и какая бригада должна выехать к пациенту.

Евгений Бабенко

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# коронавирус , Наталья Логинова

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