В Тюменской области отмечен рост числа случаев COVID-19 среди детей

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Рост заболеваемости COVID-19 среди детей зафиксировали в Тюменской области, сообщила директор регионального департамента здравоохранения Наталья Логинова.

"При первых признаках ОРВИ, общей слабости, появлении одышки, повышении температуры и прочих симптомах необходимо вызвать на дом медработника. К вам приедут, осмотрят, при необходимости сделают ПЦР-тест, определятся с тактикой лечения и обязательно выдадут лекарственные препараты или направят в стационар", – уточнила она.

Фото оперативного штаба Тюменской области Фото оперативного штаба Тюменской области

Медслужбы стараются отработать вызов в 24 часа. Диспетчер определяет срочность вызова и какая бригада должна выехать к пациенту.

Евгений Бабенко