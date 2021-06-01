В Тюменской области еще семь человек умерли от COVID-19

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Семь пациентов с COVID-19 скончались в Тюменской области за минувшие сутки. Коронавирусная инфекция подтвердилась у 124 человек, сообщает федеральный оперативный штаб. Выздоровели 112 жителей региона. За весь период в субъекте выявлено 38 тыс. 673 случая заражения, 37 тыс. 29 человек выздоровели, 660 умерли.

За сутки в России выявили 20 тыс. 538 новых случаев заболевания в 85 регионах, из них 14,4 % не имели клинических проявлений болезни. С выздоровлением выписано 12 тыс. 728 человек.

В Москве зарегистрировано 6 тыс. 723 случая болезни, в Московской области - 2 тыс. 608, в Санкт-Петербурге - 1 тыс. 298.

В Свердловской области заболели 249 человек, в Челябинской области - 149, в Ханты-Мансийском автономном округе - 115, в Ямало-Ненецком автономном округе - 58, в Курганской области - 48.

За все время пандемии в РФ зафиксировано 5 млн 451 тыс. 291 случай коронавируса в 85 регионах. Выздоровели 4 млн 956 тыс. 714 человек, 133 тыс. 282 – скончались.