Тюменцев призывают не отказываться от ношения маски в жару

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области наступили жаркие летние дни, но эпидемиологическая ситуация по короновирусной инфекции остается напряженной, а масочный режим актуальным, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что ношение масок жарким летом действительно может добавить неудобства и дискомфорта, поэтому стоит учесть некоторые моменты. Например, отказаться от применения масок темного цвета и сделанных из плотной ткани.

Нужно стараться подбирать маски по размеру, чтобы не мучиться в слишком тесной маске и не поправлять без конца на лице слишком большую. Лучше выбирать стандартные одноразовые медицинские маски. Если жители привыкли к многоразовым, то они должны быть из плотно сплетенной ткани, состоящей как минимум из двух (а лучше трех) слоев материала. Подойдет любая плотно сплетенная ткань, например хлопок, шелк или полипропилен. Спортивные ткани, такие как спандекс, тоже доказали свою эффективность, но только в многослойном варианте.

Специалисты уточнили, что маска не может существенно нарушить теплообмен. В сильную жару для поддержания нормального теплообмена следует оставлять открытыми другие участки тела, а голову прикрыть от солнца легким головным убором.

Самое главное - маска должна плотно прикрывать рот и нос. Только такая посадка может предотвратить распространения COVID-19.