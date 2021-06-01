Почти 1,5 тысячи звонков от тюменцев за неделю приняли на горячей линии по коронавирусу

| Фото: edu.gov.ru | Фото: edu.gov.ru

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1 тыс. 484 человек позвонили на горячие линии управления Роспотребнадзора по Тюменской области за неделю. За время работы поступило более 143 тыс. звонков, сообщает ведомство.

Вопросы, наиболее часто задаваемые гражданами, касаются порядка тестирования на Covid-19 по возвращении из-за границы, мер профилактики Covid-19, профилактических противоэпидемических мероприятий, в том числе вакцинации против Covid-19.

Горячая линия по профилактике коронавирусной инфекции организована при содействии правительства Тюменской области (8-800-302-26-70). Она объединена с Единой горячей линией по вопросам новой коронавирусной инфекции.

Работает горячая линия по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний, по вопросам тестирования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) (8-904-492-92-30).

Режим работы горячих линий – ежедневно с 8 до 20 часов.