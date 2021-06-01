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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В водоемах Тюменской области не выявили COVID-19

Общество, 16:08 28 июня 2021

Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

18 проб воды из поверхностных водоемов исследовали эксперты в Тюменской области. Возбудитель COVID-19 в них не обнаружен, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии отбирают пробы воды в течение сезона и на объектах, разрешенных для купания, и там, где оно запрещено. Исследуются санитарно-химические, микробиологические, вирусологические и паразитологические показатели.

Всего исследована 441 проба. Вода в оз. Цимлянском не соответствует нормам по ХПК, содержанию железа, на пруду Оловянникова - по содержанию железа, в оз. АО ЦВМР "Сибирь" - по содержанию железа, марганца, хлоридов, в оз. Нижнем Кривом - по ХПК.

Вода в оз. Круглое и оз. Оловянникова не отвечала нормативам по колифагам.

По паразитологическим показателям все водоемы соответствовали нормам.

Исследована 41 проба песка, все отвечали требованиям СанПиН.

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# коронавирус , Управление Роспотребнадзора

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