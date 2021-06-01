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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области ужесточили правила работы ночных клубов, танцплощадок и дискотек

Губернатор, 21:27 28 июня 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Число посетителей ночных клубов, танцплощадок и дискотек Тюменской области ограничивают. Для каждого гостя в этих развлекательных заведениях должно быть создано посадочное место. Рассадка посетителей - через одного. Требование не коснуться членов одной семьи.

Все эти изменения внесены в региональное постановление "О введении режима повышенной готовности" 28 июня, сообщает областной оперштаб.

Работодателям рекомендовали воздержаться от направления сотрудников в служебные командировки не только за пределы России, но и в другие регионы. Если поездка важная и срочная, не подлежит отмене или переносу, то рекомендуют командировать сотрудников, которые привились от коронавируса или имеют антитела класса G (IgG) к COVID-19.

В случае заключения трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ с иностранным гражданином, прибывшим в Тюменскую область, нужно обеспечить в течение трех календарных дней проведение лабораторных исследований на наличия новой коронавирусной инфекции. До получение результатов эти работники должны быть изолированы.

Текст постановления размещен на официальном интернет-портале правовой информации органов госвласти Тюменской области.

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# коронавирус

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