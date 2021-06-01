В Тюменской области COVID-19 чаще всего заражаются в семье и на работе

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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В семье и на работе чаще всего заражаются COVID-19 жители Тюменской области. Такие данные привела руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо на заседании оперштаба, которое провел губернатор Александр Моор.

"Установлено, что большая часть заболевших заразились в семье – 35% (за неделю выявлено 147 семейных очагов), контакт по месту работы – 32%, завозные случаи – 6,5% (Сочи, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Кипр), остальные случаи связаны с посещением общественных мест и транспорта. За две недели отмечается рост заболевания среди работников транспортных и промышленных предприятий, сельского хозяйства, торговли продовольственными товарами", - сообщила Галина Шарухо.

По словам главного санитарного врача области, рост заболеваемости COVID-19 за прошедшую неделю по сравнению с четырьмя неделями ранее составил 100%. Коэффициент распространения на 28 июня составляет 1,34. Заболеваемость растет во всех возрастных группах. Больше всего заболевших среди работающего населения, на втором месте – пенсионеры.

"Необходимо ужесточить контроль за соблюдением ранее введенных в регионе ограничений и ввести новые меры профилактики распространения коронавирусной инфекции", - подытожил Александр Моор.