Четверо человек с COVID-19 скончались в Тюменской области

| Фото: Здравоохранение Тюменской области ВКонтакте | Фото: Здравоохранение Тюменской области ВКонтакте

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Четверо человек с коронавирусной инфекцией умерли в Тюменской области за сутки. В регионе выявили 139 новых случаев болезни, выздоровели 128 человек, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 20 тыс. 616 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 12,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 652 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 14 тыс. 697 человек.

В Москве заболели 6 тыс. 209 человек, в Московской области - 2 тыс. 453, в Санкт-Петербурге - 1 тыс. 374.

В Свердловской области выявили 264 случая, в Челябинской области - 172, в Ханты-Мансийском автономном округе - 120, в Ямало-Ненецком автономном округе - 67, в Курганской области - 53.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 млн 493 тыс. 557 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 134 тыс. 545 летальных исходов, выздоровели 4 млн 984 тыс. 37 человек.