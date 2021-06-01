В Тюменской области для борьбы с COVID-19 развернуто 11 моногоспиталей на 1 тыс. 685 коек

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

11 моностационаров на 1 тыс. 685 коек, из них 888 – с доступом кислорода развернуто в Тюменской области. В арсенале еще 422 кислородных портативных концентратора.

Об этом сообщила глава регионального департамента здравоохранения Наталья Логинова на заседании оперштаба, которое провел губернатор Александр Моор.

"Нагрузка на медучреждения снова возросла. КТ-центры в городах работают до полуночи. Службы неотложной медицинской помощи переведены в круглосуточный режим. При ухудшении эпидемиологической обстановки будут созданы дополнительные койко-места", - доложила Наталья Логинова.

Участники оперштаба приняли решение усилить контроль за соблюдением противоэпидемических мер и ввести новые ограничения, направленные на профилактику распространения коронавируса.