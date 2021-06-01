Тюменские бригады неотложной помощи перешли на круглосуточный режим работы

| Фото: Областная больница № 19 | Фото: Областная больница № 19

Тюменские бригады неотложной помощи в амбулаторном звене снова приступили к круглосуточному режиму работы в связи с ростом обращений пациентов с симптомами ОРВИ, сообщает департамент здравоохранения региона.

Специалисты напоминают, что при первых признаках острого респираторного заболевания необходимо обратиться в поликлинику: очно или вызвав бригаду на дом (особенно это касается пожилых лиц, беременных женщин).

"Вызовы, которые поступают по неотложным поводам через службу 103, в круглосуточном режиме передаются в территориальные поликлиники", - отметили в департаменте.

Для сравнения: за 7 дней в июне 2020 года в службе скорой помощи принято к обслуживанию 9 тыс. 833 случая, из них 3 тыс. 284 переданы в "неотложку" поликлиник. А за одну неделю 2021 из 11 тыс. 452 передано поликлиникам 8 тыс. 684. Это говорит о том, что существенно выросло количество неотложных обращений, которые не связаны с экстренными жизнеугрожающими поводами, такими как ДТП, инсульты, инфаркты и др.

В мае 2021 года на скорую позвонили 47 тыс. 425 раз, а в поликлиники – 288 тыс. 559. При этом уже в июне служба 103 приняла 57 тыс. 909, а поликлиники ответили 315 тыс. 822 раза.

Напомним, что тестирование на коронавирус проводится по показаниям, до постановки диагноза назначается стартовая противовирусная терапия - она идентичная и для ОРВИ и для легкого течения COVID-19. Только врач принимает решение о направлении на КТ – и оно не принимается в первые дни заболевания, так как будет неинформативным.

Служба неотложной помощи максимально ориентирована на приезд в течение суток, но на данный момент могут быть задержки – рост обращений, как видно из цифр, произошел многократный.

Врачи напоминают, что стабилизация ситуации возможна при создании популяционного иммунитета. Вакцинация от COVID-19 проводится в поликлиниках региона по записи: через портал Госуслуг или по телефону 122.