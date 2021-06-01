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В Тюменской области отремонтировали два участка районных дорог

Общество, 11:37 29 июня 2021

нацпроект «Безопасные качественные дороги» в Тюменской области во ВКонтакте | Фото: нацпроект «Безопасные качественные дороги» в Тюменской области во ВКонтакте

На 100 % выполнены дорожные работы на двух участках в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" в Тюменской области.

Это покрытия на дорогах регионального значения Ялуторовск - Ярково и Нижняя Тавда - Картымский. Здесь полностью обновили асфальт, укрепили обочины, установили средства организации дорожного движения.

Это первые сданные объекты дорожного сезона 2021 года. Продолжаются работы на региональных дорогах Богандинский - Червишево - Яаплык, Тюмень - Криводанова, Подъезд к д. Муллаши, Шадринск - Ялуторовск на территории Исетского района.

Всего в 2021 году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в Тюменской области запланирован ремонт 123 объектов, общей протяженностью 149,1 км.

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# национальный проект Безопасные и качественные дороги

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